Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,07 dolari, sau cu 2,8%, la 75,27 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,00 dolari, sau cu 2,9%, la 70,27 dolari pe baril. Astfel, contractele Brent si WTI au inchis ls cel mai ridicat nivel din 8 iunie. Piata petrolului a fost sustinuta de rapoartele din SUA care arata ca vanzarile cu amanuntul au crescut in mod neasteptat in mai, iar cererile pentru somaj, mai mari decat asteptarile, au dus la deprecierea dolarului la un minim al ultimelor cinci saptamani, comparativ cu un cos de…