Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,53 dolari, sau cu 3,5%, la 82,23 dolari pe baril, la, in timp ce titeiul american West Texas Intermediate a scazut cu 2,88 dolari sau cu 3,6%, la 77,94 dolari pe baril. Ambele contracte au atins cele mai reduse niveluri din 24 iulie, iar contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,03 dolari, sau cu 2,4%, la 83,82 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au scazut cu 2,21 dolari, sau cu 2,7%, la 80,26 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri au consemnat pierderi saptamanale de peste…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,25 dolari, sau cu 2,6%, la 90,18 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,14 dolari sau cu 2,6%, la 85,35 dolari pe baril. Prima de pret a petrolului Brent fata de WTI a fost pe cale sa atinga cel mai…

- Ministrul de externe Wang Yi se va intalni cu secretarul de stat Antony Blinken și posibil cu Joe Biden, in prima sosire la Washington a unui oficial chinez de rang inalt, dupa o serie de vizite americane la Beijing, scriu AFP și NBC News.Cel mai inalt diplomat chinez ajunge joi in SUA, deschizand calea…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 2%, deoarece temerile de intrerupere a aprovizionarii din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au scazut la o zi dupa ce Arabia Saudita, principalul producator din cadrul OPEC, s-a angajat sa contribuie la stabilizarea pietei, transmite Reuters, informeaza…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 1,83 dolari, sau cu 2,1%, pana la 85,82 dolari pe baril. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,48 dolari, sau cu 2,9%, la 83,49 dolari pe baril. Preturile pentru petrolul Brent si WTI au crescut luni cu peste 3,50 dolari,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au depasit 97 dolari pe baril, urcand ulterior cu 2,55 dolari pana la 96,51 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul (WTI) West Texas Intermediate, din SUA, au urcat cu 3,16 dolari, pana la 93,54 dolari. Ambele benchmarkuri au atins cel mai ridicat…

- Contractele futures pentru U.S. West Texas Intermediate au crescut cu 1,07 dolari, sau cu 1,3%, la 81,17 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 98 de centi, sau cu 1,2%, la 85,40 dolari pe baril. Indicele dolarului american a scazut marti, in urma datelor…