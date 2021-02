Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile de pe piața imobiliara din Timișoara au avut una dintre cele ma mici creșteri din marile centre urbane in ultimul trimestru. Un plus mai scazut s-a inregistrat doar la Ploiești. Daca cel de-al treilea trimestru din 2020 a fost caracterizat de revenirea la normalitate dupa starea de urgența…

- Inca o persoana a decedat, marți dimineața, in urma incendiului de la Institutul Național „Matei Balș”, ceea ce face la bilanțul sa ajunga la 9 morți. Ultimul deces s-a inregistrat la o femeie de 70 de ani, care era transferata la Spitalul de Urgența „prof. dr. Dimitrie Gerota”. Ministerul…

- Dupa o pauza de o saptamana datorata meciurile echipelor romanești (Oradea și Sibiu) in Europa, Liga Naționala de baschet masculin – ediția 2020/21 revine in prim plan la finele acestei saptamani. In perioada 6-9 februarie anul curent sunt programate jocurile turneului 7 din sezonul regulat. Meciurile…

- 7 FC Farul a sustinut pana acum in pregatirea de iarna doua partide de verificare. "Marinarii" au inscris in aceste partide 14 goluri, fara a primi vreunul. Ultimul adversar din seria confruntarilor test este FC Viitorul II.FC Farul Constanta sustine sambata, 23 ianuarie, de la ora 12.00, al doilea…

- Olguța Berbec este in culmea fericirii! Pe frumoasa interpreta de muzica populara o mai desparte puțin timp pana ce-și va putea ține bebelușul in brațe, fiind insarcinata pentru a doua oara. Celebra artista și-a emoționat fanii peste masura, impartașindu-le de curand mai multe imagini cu burtica de…

- Pentru prima data la noi in țara, o colecție din București, alcatuita din cele mai rare și scumpe accesorii feminine din lume, considerate Rolls Royce-ul genților de firma, create de Hermes, a fost pusa in vanzare prin licitație, la casa Artmark. Așadar, șase exemplare Birkin, modelul preferat al multor…

- Romania bogata vs. Romania saraca. Bucureștenii iși permit cheltuieli de trei ori mai mari ca vasluienii. Țara in care traiesc cei mai bogați europeni Cand vine vorba de puterea de cumparare, Romania ramane si in acest an extrem de greu pe ultimele locuri. Suntem cu 60% sub media europeana, dupa Ungaria,…

- Piața de birouri din București continua sa se dezvolte, in primele noua luni ale anului fiind livrate spații noi cu o suprafața cumulata de 124.000 de metri patrați, iar dezvoltatorii au in diverse faze de construcție cladiri cu o suprafața cumulata de 388.000 de metri patrați, potrivit datelor companiei…