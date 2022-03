Preţurile la avocado au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani Preturile la avocado au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani pe fondul diminuarii livrarilor din Mexic, cel mai mare exportator mondial pentru acest fruct, ceea ce semnaleaza ca sosul guacamole va fi mai scump, transmite Bloomberg. Un index care urmareste preturile la avocado in statul mexican Michoacan, cel mai mare producator de avocado din Mexic, a urcat cu 81% in acest an, pana la 760 de pesos (38 de dolari) pentru o cutie de noua kilograme, cel mai ridicat nivel de dupa 1998, arata datele oficiale. „Disponibilitatea redusa si presiunile inflationiste sunt principalii suspecti”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum in SUA au continuat avansul in februarie, ajungand la cea mai ridicata crestere anuala din ultimii 40 de ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue in urmatoarele luni, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a majorat preturile petrolului si ale altor materii prime,…

- Cotatiile la grau au continuat sa scada, dupa ce un raport al Departamentului american al Agriculturii a indicat ca stocurile mondiale vor creste, datorita unei recolte peste asteptari in Australia, ceea ce va ajuta la reducerea impactului creat de razboiul din Ucraina, transmite Bloomberg.

- Pe fondul invaziei declanșate de Putin in Ucraina, preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut joi cu 41%. Nu in ultimul rand, la aceasta majorare a contribuit și anunțul Occidentului cu privire la adoptarea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. Cotatiile futures…

- Secretarul american al Agriculturii, Tom Vilsack, considera ca recenta crestere exploziva a preturilor la avocado este un exemplu al modului in care firmele profita de perturbarile provocate de-a lungul lanturilor de aprovizionare de pandemia de coronvirus, pentru a majora preturile la alimente,…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea dobanzilor,…

- Suedia a anunțat ca a alocat aproximativ 6 miliarde de coroane (590 de milioane de euro) pentru o schema temporara de ajutorare a gospodariilor cele mai afectate de creșterea facturilor la electricitate in aceasta iarna, transmite Euronews. Astfel, gospodariile care au un consum de peste 2.000 kilowați/luna…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut cu 28,1% in 2021, la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, si sperantele revenirii la conditii de piata mai stabile anul acesta sunt modeste, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite…

- Autoritatile din Argentina au prelungit luni, pana la finele lui 2023, o interdictie privind exportul anumitor sortimente de carne de vita, continuand o abordare neconventionala destinata mentinerii sub control a pretului la carne pentru consumatorii locali, transmite Bloomberg. Guvernul de la Buenos…