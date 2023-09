Preţurile gazelor au crescut vineri în Europa cu 10%, pe fondul unei greve la operaţiunile Chevron din Australia Actiunea sindicala de la proiectele Gorgon si Wheatstone din Australia de Vest urmeaza discutiilor zilnice din aceasta saptamana pentru a incerca sa se ajunga la un acord. In cele din urma, negocierile nu au reusit, totusi, sa rezolve o disputa de lunga durata cu privire la salarii si securitatea locurilor de munca. In prezent, nu sunt programate alte discutii intre gigantul energetic american Chevron si sindicatele care reprezinta lucratorii de la proiectele de gaze naturale lichefiate. Opriri ale activitatilor, de pana la 11 ore, sunt programate sa continue pana joi, moment in care actiunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

