Prețuri de coșmar la malul mării de 1 Mai In mod tradițional, romanii sarbatoresc ziua de 1 Mai la mare, cu porția de hamsii pe plaja. Cum, in acest an, 1 Mai a picat luni, mulți s-au gandit sa profite de un weekend prelungit pe litoralul romanesc. Au avut un șoc, insa: prețurile au luat-o razna de-a dreptul, depașind orice imaginație. O pizza in stațiunea Venus de la malul Marii Negre, de exemplu, sare de 50 de lei, iar o porție de hamsii, candva considerata „mancarea saracului” la malul marii, trece acum de 25 de lei, ca sa nu mai spunem ca la Mamaia ajunge și la 38 de lei, porția de 200 de grame. Și nici n-ai cum sa te saturi cu o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, o porție de rechin fript pe plita (200 grame) costa doar 25 de lei (trebuie menționat ca exista și rechin de Marea Neagra, așa-numitul caine de mare, care poate atinge circa 1,7 metri lungime și 15 kilograme). Porția de guvizi (200 grame) – un soi de pește mult mai raspandit pe litoralul romanesc,…

- Mancarea tradiționala pentru mulți dintre romanii care petrec sarbatoarea de 1 Mai pe litoral – hamsiile cu mamaliguța au ajuns sa coste dublu, ba chiar triplu, fața de anii trecuți, daca vorbim de restaurante. In anii trecuți, hamsiile cu mamaliguța erau unul dintre cele mai accesibile preparate de…

- Zeci de mii de romani au decis sa iși petreaca mini-vacanța de 1 mai la malul marii. Doar ca prețurile piperate ar putea sa ii puna in reala dificultate. Afla in randurile de mai jos cați bani costa o porție de hamsii cu mamaliguța pe litoral de 1 mai. Cați turiști vor ajunge pe litoral […] The post…

- S-a dat deja startul vacanțelor pe litoral. Incepand de joi, cei mai mulți turiști s-au inghesuit la cel mai tare festival organizat la Costinești. Daca CFR Calatori a fost nevoit sa iși suplimenteze trenurile pentru acest weekend, iata ca nici la mare lucrurile nu sunt tocmai roz. O porție de hamsii…

- Numerosi romani au ales sa petreaca zilele acestea in diverse zone turistice si nu putini sunt cei care au optat pentru litoralul Marii Negre. De marea de la noi se bucura si turisti straini, care au ajuns sau urmeaza sa vina astazi la Constanta, un punct inclus pe traseul croazierelor pe Dunare. In…

- Gospodinele au inceput, deja, sa pregateasca meniul pentru masa de Paște, cu ocazia apropierii sarbatorilor pascale. Cei care au programul incarcat și nu-și permit sa piarda ore in șir in bucatarie pot comanda, fara griji, cele mai alese bucate de la restaurantul lui chef Catalin Scarlatescu. Cum arata…

- Oferta din abundența pe tarabele din Piața Obor in aceste zile, dar și prețuri pe masura, pentru ca vorbim de trufandale. Spre deosebire de alți ani, au aparut ceva mai devreme, chiar cu cateva saptamani, urzicile, spanacul autohton sau chiar și varza, datorita vremii calduroase, insa se gasesc din…

- Prețurile au explodat in Romania, dupa scumpirile din domeniul energiei, iar apoi a urmat același trend și la utilitați, mancare, și concedii. Un roman care a un weekend la Predeal in ianuarie a prezentat bonurile pe care le-a primit la restaurant. Ocana de ciocolata calda costa 15 lei, o porție…