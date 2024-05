Cât plăteşti pentru o ciorbă la Mamaia, în minivacanţa de 1 Mai. Preţurile au luat-o „razna” Distractia de pe litoral, la inceput de sezon estival in 2024, poate fi stricata de preturile pe care le practica unii comercianti. Oircum, cine a preferat sa mearga la mare, in minivacanta de 1 mai, nu prea a a avut noroc. Oamenii n-au stat la plaja din cauza frigului și a vantului, nu pot intra […] The post Cat platesti pentru o ciorba la Mamaia, in minivacanta de 1 Mai. Preturile au luat-o „razna” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oaza de liniște și relaxarePentru iubitorii de munte, Cheile Gradiștei din Fundata sunt un adevarat refugiu. Aici, vei gasi sute de locuri de cazare ce iți ofera confortul necesar pentru a te relaxa in mijlocul naturii. Cu o priveliște panoramica uimitoare la fiecare pas, vei fi fermecat de frumusețea…

- Un fenomen ciudat a luat amploare in Cluj-Napoca din cauza prețurilor extrem de mari la servicii. Oamenii zic ca atunci cand au ocazia, prefera sa mearga la un salon sau poate la o croitorie, in județele vecine. Creșterea constanta a costurilor vieții in municipiu i-a forțat pe oameni sa caute soluții…

- Vacanța de 1 Mai din acest an se apropie cu pași repezi și cu siguranța sunteți curioși sa aflați care sunt prețurile la mare in aceasta perioada. Ei bine, noi iți vom spune cat platesc vedetele pe litoral. Prețurile nu sunt pentru orice buzunar! Iata cat costa sa-ți petreci cateva zile pe litoralul…

- Minivacanța de 1 Mai aduna an de an turiști din toate colțurile țarii, iar Mamaia continua sa fie printre cele mai cautate destinații. Totuși, creșterea cererii a dus la o semnificativa majorare a prețurilor pentru cazare, ajungand sa concureze chiar și cu cele din locuri luxoase precum Dubai.

- Timp de zile si nopti, Mamaia si Constanta se vor transforma in cele mai fierbinti locuri de pe litoralul romanesc, dupa cum da asigurari Primaria Constanta . In fiecare seara, la ora 19:30, vor incepe concerte atat in statiunea Mamaia, cat si in Piata Ovidiu din Constanta. Pe scena Piatetei Cazino…

- Vacanța de Paște sau vacanța de primavara este una mult așteptata, atat de copii, cat și de adulți. Vremea buna și natura inflorita ne fac pe toți sa ne dorim o evadare, așadar, iata cateva destinații populare pentru vacanța de Paște.Despre vacanța de PaștePaștele marcheaza și sosirea primaverii in…

- Dan Negru a postat pe contul de Instagram, un film in care se arata contrariat de prețurile de intrare pentru o vizita la Castelul Peleș, pe care le compara cu cele de la celebrul Palat Versailles, din Franța. „Asta e Castelul Peleș din Sinaia și daca vrei sa-l vizitezi trebuie sa platești 150 de…

- Un preparat simplu, unul dintre preferatele romanilor, pe care il gasim in meniurile tuturor restaurantelor, a trecut printr-un proces neașteptat, in ultima perioada. Afla, din randurile de mai jos, cat a ajuns sa coste o ciorba in restaurantele din Bucuresti, in 2024. Preturile au explodat. Prețurile…