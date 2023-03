Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ucise și altele au fost ranite in timpul unui schimb de focuri de arma in orașul german Hamburg, au anunțat joi seara autoritațile. Atacul s-a petrecut in jurul orei locale 21.00, intr-o biserica a Martorilor lui Iehova din orașul Hamburg, al doilea cel mai mare din Germania.…

- Șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte douazeci și cinci au fost ranite, intr-un schimb de focuri de arma. Intreg incidentul a avut loc o sala de intalniri a Martorilor lui Iehova din orașul Hamburg, din nordul Germaniei. „Conform constatarilor inițiale, s-au tras impușcaturi intr-o biserica de…

- Mai multe persoane au fost ucise in urma unui atac armat la o sala de intalnire a Martorilor lui Iehova din orașul Hamburg, din nordul Germaniei. Șapte persoane ar fi murit și opt au fost ranite in atacul de la lacașul de cult. Dar numarul exact al victimelor e inca neclar. Atacatorul a deschis focul…

- Mai multe persoane au fost ucise sau grav ranite intr-un atac la o biserica din orașul Hamburg, din nordul Germaniei, motivul atacului fiind neclar, a anunțat joi poliția, relateaza Reuters. 00:46 Potrivit Focus, serviciile de urgența au auzit focuri de arma in interiorul cladirii. Mai multe persoane…

- Cel putin sapte persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite in urma unui atac armat care a avut loc joi seara la un centru al Martorilor lui Iehova din orasul Hamburg, in nordul Germaniei, relateaza Reuters si BBC.

- Mai multe persoane au murit și alte cateva au fost ranite, joi seara, in urma unui atac armat care a avut loc in orașul Hamburg, din nordul Germaniei, informeaza Reuters, care citeaza presa germana. Potrivit publicatiei Bild, șapte persoane au fost ucise și cel puțin alte opt au fost ranite. Sunt și…

- Sindicatul german Verdi a cerut angajaților de pe aeroporturile germane din Frankfurt, Munchen, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hanovra și Bremen sa intre in greva de 24 de ore, vineri, intrucat eforturile de negociere colectiva au inregistrat puține progrese, relateaza Reuters . Astfel, 1.300 de zboruri…

- Suedeza Greta Thunberg se numara printre activistii de mediu retinuti marti in timpul unui protest impotriva demolarii catunului Luetzerath din Germania, care sa permita extinderea unei mine de carbune, a anuntat politia germana, transmite Reuters. Greta a fost retinuta in timp ce protesta la mina de…