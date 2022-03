Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre "locuinte, vehicule de urgenta" si mai ales "scoli si spitale" de pe "teritoriul atacat sau asediat de trupele ruse", subliniaza Curtea, intr-un comunicat."Actiunea militara in desfasurare (...) reprezinta un risc real si permanent de violare a drepturilor populatiei civile" conform…

- Deschiderea ”cat mai rapid” a unei anchete asupra situației din Ucraina, a anunțat, luni, procurorul Curții Penale Internaționale (CPI, Karim Khan, care a invocat ”crime de razboi” și ”crime impotriva umanitații”, transmit AFP și Agerpres. “Sunt convins ca exista o baza rezonabila pentru a crede ca…

- Ucraina a depus o plingere oficiala la Tribunalul Internațional pentru Crime de Razboi de la Haga și cere ca Rusia sa fie condamnata pentru genocid și agresiunea Ucrainei. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de președintele ucrainean, Vladimir Zelenski. „Ucraina a intentat oficial un proces impotriva…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a asigurat ca țara sa nu vrea razboi, in contextul acuzațiilor occidentale despre pregatirile pentru invadarea Ucrainei, negate de Rusia. „Daca depinde de Federația Rusa, nu va fi razboi, nu vrem razboaie”, a declarat fara ambiguitate șeful diplomației ruse,…

- Pregatiri de razboi aproape de Romania! Rusia a adus deja armanentul greu la granița cu Ucraina. O recenta apariție a celebrelor rachete Buk ale lui Putin in drum spre linia frontului nu este de bun augur pentru discuții. In cazul in care Vladimir Putin intra in conflict armat, Ucraina trebuie sa ia…