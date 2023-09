Stiri pe aceeasi tema

- FC Bihor - FCSB, meci contand pentru prima etapa a Grupei C din Cupa Romaniei, este programat, miercuri, 27 septembrie, de la ora 21:00, pe Stadionul Iuliu Bodola din Oradea, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Cornel Dinu, 75 de ani, a analizat partida Dinamo - Farul 0-2, etapa a 10-a din Superliga. „Procurorul” spune ca a caștigat echipa mai buna și evidențiaza lipsa de putința a „cainilor”, care, conform lui Dinu, n-au mai avut norocul din cele doua victorii bifate in actuala stagiune, 1-0 cu FC Botoșani…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, joi, programul și televizarile partidelor din prima etapa a grupelor Cupei Romaniei Betano. Steaua - U Cluj, Dinamo - FCU Craiova și FC Bihor - FCSB sunt cele mai așteptate meciuri. Va fi o saptamana plina pentru formațiile din Superliga, care se pregatesc pentru…

- CS Inoan Arad, clubul inființat in anul 2013 de catre fosta handbalista Adriana Inoan, se afla printre echipele prezente in Campionatul Național de handbal masculin... The post In premiera CS Inoan Arad a inscris o echipa de handbal in intrecerea FRH! Prestație onorabila la debut appeared first on Special…

- Ioan Ovidiu Sabau a susținut prima conferința de presa dupa revenirea la U Cluj, inainte de partida cu Hermannstadt. Hermannstadt - U Cluj, in etapa #7 din SuperLiga, are loc luni, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Sabau a…

- Ovidiu Burca, antrenorul echipei Dinamo Bucuresti, este fericit ca formatia pe care o conduce a bifat a doua victorie consecutiva in Superliga, dupa succesul de sambata seara, 3-2 cu FC Voluntari, si recunoaste ca finalul partidei l-a consumat mai mult ca niciodata, scrie news.ro.„A fost un meci…

- Gicu Grozav (32 de ani), atacantul Petrolului, a analizat victoria formației sale, 2-0, in fața Rapidului, chiar in Giulești. La finalul meciului, atacantul a explicat care au fost atuurile formației antrenate de Florin Pirvu și s-a declarat bucuros dupa a doua victorie consecutiva din SuperLiga. VIDEO…

- In așteptarea restartului de sezon din Superliga, a partidelor echipelor romanești in cupele europene, precum și a revenirii campionatelor de top din Europa, ne indreptam atenția catre un campionat mai puțin explorat in oferta de pariuri, iar cele mai tari cote fiind pe efbet.ro. Confruntarea dintre…