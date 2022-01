Presiuni uriașe ale UDMR asupra conducerii Institutului Național de Statistică Efectuarea in acest an a recensamantului populației a generat o agitație fara precedent in randul liderilor UDMR fapt pentru care fac presiuni uriașe asupra conducerii Institutului Național de Statistica (INS) sa faca recensamantul numai cum vor liderii maghiari. Președintele UDMR, Hunor Kelemen, le-a cerut recent maghiarilor din Transilvania sa-si traiasca identitatea regionala intr-o alta forma, iar la recensamant sa se declare maghiari. Insa, marea problema pentru liderii UDMR o reprezinta modul cum va arata chestionarul de recensamant. Proiectul de chestionar lassat in dezbatere de INS cuprinde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania organizeaza Recensamantul Populației și Locuințelor, al treisprezecelea din istorie, dupa ce primul a avut loc pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, in 1860. Dupa 162 de ani, Romania va derula evenimentul statistic al anului intr-un format complet digital, care va debuta pe 14 martie și va dura…

- Angajatii Institutului National de Statistica (INS) picheteaza miercuri sediul Partidului Social Democrat, cu scopul sensibilizarii decidentilor politici asupra problemelor cu care se confrunta statisticienii, pentru stoparea discriminarilor salariale pentru familia ocupationala Administratie si pentru…

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon susține ca nu a fost „șocat” atunci cand a aflat ca primarul capitalei, Ion Ceban iși lanseaza Alternativa Mișcarea Naționala. Fostul șef de stat a menționat ca edilul nu „s-a consultat” cu Partidul Socialiștilor. „Va fi mai departe un partid politic sau nu…

- In timp ce efectivele de bovine sunt in scadere, Romania importa tot mai multe lapte materia prima pentru procesare. In luna octombrie, importurile au fost mai mari cu 24,6% (2.734 tone), fața de luna corespunzatoare din anul precedent, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). In…

- Consumul de energie al tarii a fost mai mare cu 5,3% in primele zece luni din acest an, in comparatie cu perioada similara a anului trecut, informeaza datele Institutului National de Statistica. In primele zece luni ale anului, consumul de energie al tarii a fost de 46,1 TWh, in creștere cu 5,3% fața…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 6,1%, in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2021, comparativ cu anul trecut, spre deosebire de trimestrul III din acest an, cand se observa o scadere ușoara a investițiilor, acestea reducandu-se cu 0,4%, raportat la perioada similara din…

- Un sfert dintre gospodariile din Romania au intampinat, in 2020, dificultati in ceea ce priveste plata la timp a unor cheltuieli, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania. “Accederea in UE a dus, in primii ani, la marirea considerabila a ponderii gospodariilor…

- In lupta cu incalzirea globala, Austria ia o decizie radicala, considerata chiar „istorica” de catre autoritați. Austriecii nu vor mai construi autostrazi pentru a proteja mediul, potrivit AFP. Austria va renunta la mai multe proiecte de infrastructura pentru a combate incalzirea globala. Decizia a…