- In cursul unei convorbiri telefonice cu generalul Mark A. Milley, comandantul Statului Major Interarme de la Pentagon, șeful forțelor armate ale Ucrainei a reiterat apelul Kievului cu privire la intarirea apararii spațiului aerian al țarii sale dupa ce Rusia a lansat un baraj mortal cu rachete supersonice,…

- Rusia a dorit sa rezolve conflictul din Ucraina pe cale pasnica, dar tarile occidentale au pregatit un ‘scenariu diferit’ pe la spatele ei, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin in discursul sau despre starea natiunii, care intervine cu trei zile inaintea marcarii unui an de la invazia pe…

- Vestul schimba strategia de a opri Rusia in favoarea unui atac și a unei victorii pentru Ucraina. Acest lucru a fost confirmat astazi in timpul unei intalniri in Bruxelles de catre Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg. El a declarat ca principalul lucru pe care Vestul l-a invațat este ca lumea…

- Senatorul rus Andriy Klimov a lansat o amenințare la adresa Maiei Sandu, dupa ce președintele Republicii Moldova a vorbit despre apropierea de NATO. Senatorul a comentat pe Telegram declarația Maiei Sandu despre posibila intrare in alianța militara NATO și a intrebat daca președintele moldovean este…

- Federația Rusa menționeaza apasat Romania printre furnizorii principali de arme in razboiul din Ucraina, pe care-i acuza de relungirea conflictului militar.„Occidentul intensifica ajutorul militar pentru Ucraina, SUA, Marea Britanie, Polonia și Romania aducand cea mai mare contribuție in ceea ce priveste…

- Președintele rus Vladimir Putin va zbura luni spre Belarus, pe fondul temerilor ca intenționeaza sa exercite presiuni pentru ca tara condusa de Lukasenko sa se alature unei noi ofensive terestre impotriva Ucrainei și a redeschide un nou front, transmite The Guardian. Este prima vizita oficiala a liderului…

- Marea majoritate a cetațenilor ucraineni sunt increzatori in victoria Ucrainei in razboi. 97% susțin ca Forțele Armate ucrainene vor respinge cu succes ofensiva rusa, dar in același timp, 94% iși exprima ingrijorarea in legatura cu instabilitatea economica, arata sondajul realizat in noiembrie de Institutul…

- Kremlinul a respins marti un plan de pace in trei pasi propus in urma cu o zi de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitati", potrivit Reuters. Unul dintre cei 3 pasi enumerati luni seara de presedintele ucrainean in discursul sau adresat…