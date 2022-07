Stiri pe aceeasi tema

- O prima nava cu cereale ucrainene ar putea pleca luni din portul ucrainean Odesa, conform acordului incheiat cu Rusia pe 22 iulie, a anuntat duminica presedintia turca, in timp ce la Kiev presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat ca in urma invaziei ruse anul acesta recolta de cereale ar putea…

- Evenimentele din Sri Lanka sunt cauzate de acțiunile Federației Ruse de a bloca exportul de alimente ucrainene, ceea ce poate duce la explozii sociale in alte țari, a declarat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conferința conducerii asiatice de la Seul. Potrivit acestuia, unul dintre…

- Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Nikolaev, sambata dimineața, la o zi dupa ce cel puțin 21 de oameni au murit in urma atacului rușilor cu rachete care au lovit un bloc de apartamente cu mai multe etaje și un centru de sanatate in orașul-port Odesa. Rusia folosește "teroarea impotriva orașelor…

- Ankara și Moscova vor asigura un coridor pentru cereale din Odesa, scrie Izvestie . Cele trei state ar fi convenit asupra unei scheme pentru exportul de cereale din portul Odesa. Potrivit acesteia, in apele teritoriale ale Ucrainei, armata turca va fi angajata in deminare, tot aceasta va escorta și…

- Rusia a declarat ca folosește noi arme cu laser pentru a lovi dronele ucrainene, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca nu este convins, vorbind de un eșec Iury Borisov, viceprim-ministru insarcinat cu dezvoltarea militara, a declarat intr-o conferința de presa in aceasta saptamana ca…

- Rusia "nu va fi trasa la raspundere" pentru crimele de razboi comise in Ucraina, datorita puterii sale ca "stat nuclear" si "santajeaza Europa cu amenintari", a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru grupul de experti Chatham House. De asemenea, liderul ucrainean…

- Președintele Zelenski a lamurit ce rol are Batalionul Azov in apararea Ucrainei și a demontat, in același timp, și narațiunea Kremlinului in legatura cu nazificarea Ucrainei, in special prin prezența unor regimente de extrema dreapta in armata ucraineana, referindu-se la cei din Batalionul Azov.Orașul…

- Olena Zelenska, Prima Doamna a Ucrainei, a declarat, intr-un interviu pentru ziarul polonez Rzeczpospolita ca nu și-a mai vazut soțul, președintele Volodimir Zelenski, de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite BBC. „Din 24 februarie, il vad pe soțul meu la fel ca tine – la televizor și pe casetele…