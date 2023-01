Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski s-a declarat duminica increzator ca tara sa poate invinge Rusia in acest an, in pofida dificultatilor actuale ale Ucrainei pe frontul de lupta, informeaza dpa.

- Rusia, aflata in superioritate numerica, isi intensifica luptele in regiunea Donetk din estul Ucrainei, a afirmat miercuri viceministrul ucrainean al apararii, Ganna Maliar, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia va construi 25 de inchisori in regiunile anexate ale Ucrainei, aproape jumatate urmand sa fie in regiunea Donețk. Guvernul rus a insarcinat autoritatile sa construiasca 25 de colonii penitenciare in regiunile anexate din Ucraina, a relatat, miercuri, monitorul oficial al parlamentului, Parlamentskaia…

- Doua centrale termice din partea controlata de Rusia a regiunii ucrainene Donetk au fost avariate de un atac cu rachete al armatei ucrainene, susțin oficiali instalati de Moscova si o stire difuzata de agentia TASS, potrivit Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca situatia in cele patru regiuni din Ucraina pe care Moscova le-a declarat parti componente ale Rusiei este ”extrem de dificila” si le-a ordonat serviciilor de securitate sa supravegheze frontierele si sa combata noile amenintari, relateaza marti Reuters, informeaza…

- Miercuri, 14 decembrie, 7 civili au fost uciși și 19 raniți in atacurile rusești pe teritoriul Ucrainei. Declarația relevanta a fost facuta de șeful adjunct al Biroului președintelui Ucrainei, Kirilo Timosenko pe Telegram , relateaza un corespondent Ukrinform. Potrivit datelor administrațiilor militare…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a intreprins o vizita in regiunea Lugansk anexata de Moscova in estul Ucrainei, la mai mult de opt luni de la declansarea invaziei ruse, informeaza dpa și Agerpres. Peskov, un apropiat al lui Vladimir Putin, a participat la ”un program de instruire pentru…