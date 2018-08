Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sâmbata seara ca s-a încercat asasinarea sa, acuzându-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla în spatele "atentatului" comis cu drone

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sambata seara ca s-a incercat asasinarea sa, acuzandu-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla in spatele "atentatului" comis cu drone incarcate cu explozibili in timpul unei ceremonii militare, relateaza AFP si DPA, conform agerpres.ro. …

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Instanta suprema din Venezuela a anuntat vineri eliberarea a 39 de detinuti politici, transmit agentiile internationale de presa. Masura a fost luata la doua saptamani dupa ce presedintele Nicolas Maduro a fost reales in conditii contestate de opozitie si de comunitatea internationala, informeaza…

