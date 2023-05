Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta vizita planificata nu a fost anuntata oficial, in timp ce Papa Francisc nu a dat detalii despre initiativa sa de pace.La inceputul lunii mai, Papa Francisc a afirmat ca Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina.„Exista o…

- Rusia a acuzat joi Statele Unite ca se afla in spatele a ceea ce ea sustine ca a fost un atac cu drona asupra Kremlinului cu scopul de a-l ucide pe presedintele Vladimir Putin, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Nebunie in Ungaria: Politia a tras cu gaze lacrimogene in adolescenti care…

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat duminica seara, 30 aprilie, Papa Francisc, potrivit Reuters. „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui”, a mai declarat…

- Suveranul Pontif a vorbit duminica, 30 aprilie, despre implicarea Vaticanului intr-o misiune care are ca scop oprirea razboiului din Ucraina, precizand ca atunci „cand va fi cazul” va dezvalui mai multe detalii, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.„Sunt dispus sa fac tot ce trebuie facut. O…

- Dupa decizia Germaniei, recunoscuta de Guvernul de la Berlin, Rusia anunta expulzarea a 'peste 20' de diplomati germaniMinisterul de Externe rus a anuntat sambata expulzarea a ''peste 20'' de diplomati germani, ca raspuns la o masura similara luata de Berlin, dar pe care Germania nu a confirmat-o, transmit…

- Belarusul are nevoie de garantii ca Rusia il va apara ”ca pe propriul teritoriu” in eventualitatea unui atac extern, a declarat luni, 10 aprilie, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa BelTA , transmite Reuters. Menționam ca Lukașenko, aliatul fidel al lui Putin, a facut…

- Patriarhul Kirill, seful Bisericii Ortodoxe Ruse, i-a cerut sambata Papei Francisc si altor lideri religiosi sa convinga Ucraina sa-si inceteze „represiunea” impotriva aripii locale a bisericii ortodoxe aliate istoric cu Rusia, relateaza Reuters, citat de news.ro.Vineri, Kievul a ordonat Bisericii…

- Consilierul pentru Securitate Nationala din SUA Jake Sullivan a afirmat ca, desi ”nu poate prezice viitorul”, el considera ca ”Rusia a pierdut deja acest razboi” impotriva Ucrainei. Pe de alta parte, Sullivan a declarat ca avioanele de lupta F-16 – care au fost cerute de Ucraina – ”nu sunt inzestrarea…