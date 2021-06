Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca i-a spus liderului american Joe Biden, in timpul primei lor intrevederi, ca Turcia nu isi va schimba pozitia in ceea ce priveste achizitionarea de sisteme antiracheta rusesti S-400, pentru care Washingtonul a impus sanctiuni impotriva Ankarei, informeaza joi mass-media de stat turce, preluate de Reuters. Biden si Erdogan au afisat optimism dupa intrevederea lor fata in fata de luni, chiar daca cei doi aliati din cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) nu au anuntat niciun progres major in disputele lor asupra mai multor probleme,…