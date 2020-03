Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de taxele vamale pe care Uniunea Europeana le aplica produselor importate din state aflate in afara Uniunii. Ridicarea sau suspendarea temporara a acestor tarife reprezinta o competența exclusiva a Uniunii Europene, iar Comisia Europeana are capacitatea de a decide in acest sens.„O astfel…

- Președintele Serbiei a mulțumit marți Chinei pentru ajutorul oferit în lupta împotriva noului coronavirus și a acuzat UE ca a abandonat țara sa, privând-o de echipamente de protecție, scrie AFP.Comisia Europeana a decis sa limiteze exporturile de materiale de protecție precum…

- Uniunea Europeana va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE, ca parte a eforturilor sale de a combate și a conține raspandirea continua a coronavirusului in Europa, a anunțat președintele Comisiei, Ursula von der Leyen. „Cu cat calatorii sunt mai puțini, cu atat mai mult…

- Uniunea Europeana a anuntat, duminica aceasta, ca va limita exporturile de masti chirurgicale si alte echipamente de protectie, pentru a garanta aprovizionarea blocului comunitar pe fondul pandemiei cu noul coronavirus, transmite agerpres. "Am adoptat astazi (duminica - n.r.) un sistem de autorizare…

- Activista ecologista Greta Thunberg a transmis Romaniei un mesaj in care spune ca romanii trebuie sa fie uniti impotriva taierilor ilegale de paduri, scrie Mediafax. „Buna, numele meu este Greta Thunberg si sunt o activista pentru mediu din Suedia. Va indemn sa va alaturati miscarii Fridays for Future…

- Nivelul de risc privind coronavirusul in UE a trecut de la moderat la ridicat. Von der Leyen: ”Virusul continua sa se propage.” Cați europeni au murit Nivelul de risc privind coronavirusul in Uniunea Europeana a trecut de la moderat la ridicat, a declarat luni presedinta Comisiei Europene,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat joi oficial acordul privind Brexitul, ultimul pas in procesul retragerii Regatului Unit din blocul comunitar, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Acordul a fost aprobat prin procedura scrisa, a precizat Consiliul European, a doua zi dupa ce si Parlamentul…

- Intrevederea premierului Ludovic Orban cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și declarații comune de presa: Ursula von der Leyen: Buna dimineata! Imi face o deosebita placere și onoare sa il avem pe premierul Romaniei astazi aici, pe domnul Ludovic Orban. Ce placere sa va revad și…