Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda a fost testat pozitiv la noul coronavirus dar se simte bine, a anuntat ministrul pentru administratia prezidentiala Blazej Spychalski sambata, pe Twitter, relateaza Reuters. „Presedintele a fost testat ieri (vineri – n.r.) pentru noul coronavirus. Rezultatul s-a dovedit…

- "Presedintele a fost testat ieri (vineri - n.r.) pentru noul coronavirus. Rezultatul s-a dovedit a fi pozitiv. Presedintele este bine. Suntem in contact cu serviciile medicale relevante", a precizat Spychalski. Infectarea lui Duda are loc in contextul in care tara se confrunta cu o recrudescenta…

- Pandemie Covid-19 face o noua victima la nivel inalt. Presedintele polonez Andrzej Duda a fost testat pozitiv la noul coronavirus dar se simte bine, a anuntat ministrul pentru administratia prezidentiala Blazej Spychalski sambata, pe Twitter, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Ludovic…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a fost testat pozitiv la noul coronavirus, dar se simte bine, a anuntat ministrul pentru administratia prezidentiala Blazej Spychalski sambata, pe Twitter. "Presedintele a fost testat ieri (vineri - n.r.) pentru noul coronavirus. Rezultatul s-a dovedit a fi pozitiv.…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a fost testat pozitiv la noul coronavirus dar se simte bine, a anuntat ministrul pentru administratia prezidentiala Blazej Spychalski sambata, pe Twitter, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Presedintele polonez Andrzej Duda a fost testat pozitiv la noul coronavirus dar se simte bine, a anuntat ministrul pentru administratia prezidentiala Blazej Spychalski sambata, pe Twitter, relateaza Reuters. "Presedintele a fost testat ieri (vineri - n.r.) pentru noul coronavirus. Rezultatul…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a fost testat negativ, pentru a doua oara, la COVID-19 si se asteapta sa iasa in curand din autoizolarea obligatorie, a anuntat miercuri biroul sau, transmite Reuters, in contextul in care, potrivit EFE, Bulgaria a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.336 de noi cazuri…

- Guvernul polonez a amanat o ceremonie la care presedintele Andrzej Duda urma sa confirme luni noii ministri ai executivului condus de premierul Mateusz Morawiecki, dupa ce noul ministru al educatiei a anuntat ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, informeaza Reuters. ''M-am testat azi dimineata…