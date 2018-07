Stiri pe aceeasi tema

- Trei ministri americani - printre care seful diplomatiei SUA Mike Pompeo -, precum si ginerele presedintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor avea o intrevedere vineri cu presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, in modesta sa locuinta care ii serveste ca birou la Ciudad de Mexico,…

- Donald Trump anunța ca trupele americane nu se retrag din Coreea de Sud și ca armata Statelor Unite va continua sa fie cantonata in peninsula ”pana la momentul potrivit”. In cadrul unui interviu acordat pentru Fox News la bordul Air Force One dupa summitul de la Singapore, președintele Donad Trump…

- Un tribunal mexican a ordonat reluarea anchetei privitoare la disparitia a 43 de studenti în 2014 si a cerut crearea unei comisii a adevarului în urma plângerii depuse de doua persoane inculpate în acest caz, a anuntat Consiliul Jurisdictiei Federale (CJF), transmite AFP. …

- Un tribunal din mexic a ordonat reluarea anchetei cu privire la dispariția a 43 de studenți in 2014 și a cerut crearea unei comisii a adevarului in urma plangerii depuse de doua persoane inculpate in acest caz, a anunțat Consiliul Jurisdicției Federale (CJF). ”Ancheta in cazul Ayotzinapa nu a fost nici…

- Selectionata Mexicului, care se pregateste pentru Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie) a remizat cu echipa Tarii Galilor, 0-0, luni, la Pasadena (California), intr-un meci amical. Mexicanii au avut posesia in marea majoritate a timpului, dar nu au reusit sa gaseasca drumul spre gol…

- Cei trei americani eliberati de Coreea de Nord miercuri le-au multumit presedintelui american Donald Trump si secretarului de stat Mike Pompeo, pentru ca le-au asigurat libertatea, scrie BBC, conform news.ro.„Am vrea sa ne exprimam recunostinta profunda fata de guvernul Statelor Unite, presedintele…

- Presedintele Donald Trump a tinut sa precizeze ca va ramane in negocieri "focalizate" asupra apararii securitatii nationale a Statelor Unite.Un purtator de cuvant al Guvernului britanic si-a exprimat satisfactia fata de aceasta decizie. "Vom vontinua sa lucram strans cu partenerii nostri…

- Casa Alba a fost de acord sa prelungeasca pana la 1 iunie perioada de scutire provizorie de la taxe vamale aupra importurilor de otel si aluminiu din Canada, Mexic si Uniunea Europeana (UE), evitand o escaladare in conflictul comercial, relateaza AFP conform News.ro . ”Administratia (Trump) a prelungit…