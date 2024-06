Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Dogaru Florin Constantin, comisar sef de politie si sef al Inspectoratului de Politie Judetean I.P.J. Alba, acesta fiind acuzat de abuz in serviciu. Tot…

- Procurorii DIICOT efectueaza aproape 70 de perchezitii in mai multe judete din tara si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza traficul de migranti și facilitarea sederii ilegale in Romania. Potrivit anchetatorilor, descinderile au loc la mai multe firme si la o serie de fosti si actuali angajati ai…

- Una dintre cele mai mari companii din Alba Iulia și-a cerut insolvența. TBL are 800 de angajați și o cifra de afaceri uriașa Una dintre cele mai mari companii din Alba Iulia și-a cerut insolvența in instanța. Este vorba despre Total Business Land SRL (TBL), care are, in prezent, potrivit siteului propriu,…

- Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…

- O tanara a primit o pedeapsa aspra, dupa ce a incercat sa mituiasca un polițist cu suma de 20 de euro. Femeia a fost oprita in trafic pentru un control de rutina. Iata ce a pațit aceasta in Motru!