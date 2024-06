Copil dispărut în râul Siret, la Liteni Un baiat in varsta de 10 ani a disparut joi dupa-amiaza in apele raului Siret, pe raza orașului Liteni.Pompierii militari il cauta pe baiat cu doua barci pneumatice, in sprijin venind și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Suceava.Vom reveni cu ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

