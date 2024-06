Bilanțul deceselor in timpul Hajj-ului, cel mai mare pelerinaj musulman desfașurat in Arabia Saudita sub o caldura sufocanta, a depașit pragul de 1.000 de victime, conform unui raport realizat de AFP pe baza datelor furnizate de mai multe țari, relateaza Agerpres. Un diplomat arab a declarat joi pentru AFP ca au fost inregistrate 58 de […] The post Tragedie la Mecca: Peste 1.000 de decese in timpul pelerinajului anual musulman appeared first on Puterea.ro .