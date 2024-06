Stiri pe aceeasi tema

- Dupa concerte in marile sali și festivaluri din Europa, trio-ul Transylvanian Folk Songs, cu violistul Mat Maneri, pianistul Lucian Ban și legendarul saxofonist John Surman, ajunge in Romania cu un concert de excepție la Ateneul Roman, pe 25 iunie, de la

- Orchestra de Stat din Salonic concerteaza in premiera in Romania, pe 29 iunie, in Gala de inchidere a Athenaeum Summer Festival, eveniment organizat de Filarmonica George Enescu, la Ateneul Roman, intre 20 iunie și 29 iunie 2024.

- Filarmonica George Enescu organizeaza in perioada 20 iunie – 29 iunie 2024 cea de-a treia ediție a Athenaeum Summer Festival, un festival care-și propune sa creeze la Ateneul Roman sunetul verii cu lucrari celebre de muzica clasica, jazz, muzica din filme

- Pentru Cristian Totpati, taragotistul originar din Satu Mare, a canta in cadrul emisiunii “Tezaur folcloric” reprezinta nu doar o onoare, ci și o etapa semnificativa in cariera sa. Emisiunea, o prezența constanta pe TVR1 de peste trei decenii, a fost inițiata de regretata Marioara Murarescu și este…

- Pe 6 aprilie, se deschide la Ateneul Roman a 15-a editie a Festivalului „CHEI”, organizat de Universitatea Naționala de Muzica din București intre 6 si 12 aprilie 2024, in salile bucurestene consacrate, dar si in spatiile proprii de concert si spectacol

- Comuna Margina a eușit sa autorizeze și sa deschida doua Puncte Gatsronomice Locale, in Margian-sat și la Coșteiu de Sus. Deschiderea acestor doua puncte gastronomice reprezinta o noua oportunitate de promovare a comunei Margina – cunoscut deja pentru brandul „Mic dejun la Margina”, lansata in 2017.

- Astazi a avut loc deschiderea Campionatului Deschis al municipiului Chișinau la Taekwon-Do ITF „Chișinau Open 2024”. Campionatul este rezervat sportivilor din categoriile de virsta: Copii, Cadeți, Pre-Juniori, Juniori și Seniori, care vor concura la probele de concurs: Tull, Sparring Individual și Echipe…