Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi donarea unui sistem de rachete Patriot catre Ucraina. In acest context, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pentru țara noastra și pentru șeful de stat, Klaus Iohannis. Zelenski, recunoscator țarii noastre I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to […]