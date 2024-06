Este doliu in Romania, dupa ce marele medic și scriitor, Ion Vianu, s-a stins din viața. Psihiatrul și-a dat ultima suflare a murit la Morges, in Elvetia, la varsta de 90 de ani. Anunțul trist a fost facut chiar de Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii. A murit Ion Vianu Ion Vianu, un renumit medic […] The post Romania este indoliata! A murit medicul psihiatru și scriitorul Ion Vianu appeared first on Puterea.ro .