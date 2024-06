Stiri pe aceeasi tema

- Dupa alegerile din 9 iunie, Cristian Gentea a obtinut un nou mandat ȋn fruntea Pitestiului. ’’Mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut! Vom continua proiectele care au schimbat Piteștiul, orașul cu cea mai mare dezvoltare din sudul țarii in ultimii ani!’’ – a transmis Cristian Gentea. Articolul Cristian…

- Candidatul PNL la funcția de primar al comunei Mitocu Dragomirnei, omul de afaceri Radu Aurelian Airoaie, vrea sa elimine taxele abuzive impuse cetațenilor de catre actualul primar la Mitocu Dragomirne. El a amintit in primul rand de taxa dobandire/instrainare mijloace de transport care este de 50…

- Curtea de Apel Oradea a luat decizia de a-i micșora lui Victor Micula pedeapsa la 1 an si 3 luni de inchisoare. Pedepasa a fost dispusa de Judecatorie in dosarul in care milionarul este acuzat ca a tras cu o arma de asalt de pe un pod din Oradea. Totodata, Curtea de Apel Oradea a […] The post Victor…

- Peste 5 000 de persoane, aflate in cautarea unui loc de munca au fost angajate in cimpul muncii, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), de la inceputul anului 2024. Printre acestea se numara 2727 șomeri (54,5%) și 54 de zilieri sau angajați cu contracte de munca…

- Curtea de Apel Cluj Cluj a respins, joi, ca neintemeiata contestatie in care fostul primar Catalin Cherecheș solicita anularea condamnarii primite pentru luare de mita. Judecatorii clujeni au respins, de asemenea, și cererea fostului edil de Baia Mare in legatura cu termenul de prescriptie in cazul…

- Ne aflam la jumatatea lunii aprilie, iar astrele au vești bune pentru unele zodii. Pana in mai, unii nativi vor avea parte de succesul pe care și l-au dorit de mult. Munca lor da roade, iar banii nu intarzie sa apara. Zodiile care vor avea parte de noroc luna aceasta Gemeni Nativii din zodia Gemeni…

- Instrumente eficiente de cautare a unui loc de munca: simplificare și ajutor in procesul de angajare (P) Daca ai fost vreodata in cautarea unui loc de munca, știi foarte bine ca acest proces poate fi de multe ori dificil și frustrant. Fie ca te intereseaza locuri de munca in Alba Iulia sau in alte orașe…

- Restaurant Casa Zorilor, din micro 3, angajeaza bucatar, ajutor de bucatar și ospatar! Persoanele interesate sunt rugate sa-si trimita CV-ul la adresa dee -mail [email protected] sau pe whatsapp la numarul 0744650328. Restaurantul Casa Zorilor va așteapta zilnic cu meniuri “a la carte”. Organizam…