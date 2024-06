Stiri pe aceeasi tema

- Justin Timberlake a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului in Long Island, New York. Un reprezentant al Departamentului de Poliție Sag Harbor a declarat pentru People ca, in dimineața zilei de 18 iunie, artistul se afla in custodia poliției. O sursa a declarat ca artistul in varsta de…

- Justin Timberlake a fost arestat la New York sub acuzația de conducere in stare de ebrietate. Potrivit avocatului sau, Timberlake a fost eliberat fara cauțiune și urmeaza sa se prezinte in instanța pe 26 iulie. Incidentul a avut loc in Sag Harbor, Long Island, o destinație de vara populara printre celebritați.…

- Starul pop Justin Timberlake a fost arestat la New York. Acesta urmeaza sa fie acuzat oficial in scurt timp, scrie BBC . Cantaretul a fost arestat sub acuzația de conducere in stare de ebrietate. Timberlake a fost arestat in Sag Harbor, o destinație populara de vara pentru celebritați, din Long Island. Justin…

- Potrivit agentiei de presa americane Associated Press (AP), artistul in varsta de 43 de ani a fost oprit in seara zilei de luni, in Sag Harbor (Long Island), New York.Cantaretul si membru al grupului NSYNC urmeaza sa se prezinte marti la tribunalul din Sag Harbor.Arestarea survine in contextul in care…

- Cantarețul Justin Timberlake a fost arestat in New York și se așteapta ca in curand sa fie acuzat oficial de conducere in stare de ebrietate, relateaza The Guardian și BBC.Timberlake a fost prins baut la volan luni in Sag Harbor, o localitate din Hamptons, o destinație de vara populara pentru celebritațile…

- Nr. 123 din 3 iunie 2024 BULETIN DE PRESA In perioada 31 mai ndash; 02 iunie, politistii rutieri sibieni au continuat actiunile pe linia prevenirii si combaterii conducerii autovehiculelor de catre soferi aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive, ocazie cu care s au constatat 10…

- Biroul de informare publica si relatii cu mass media din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta este abilitat sa aduca la cunostinta publica urmatoarele: La data de 15.05.2024 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a propus judecatorului de drepturi…

- In dimineata zilei de 12 aprilie, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au intervenit intr un caz de conducere sub influenta alcoolului.Un barbat in varsta de 56 de ani a fost identificat conducand un autoturism pe DJ 226.Oficial de la IPJ Constanta La data de 12 aprilie a.c., in jurul…