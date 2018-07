Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in Uniunea Europeana.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe a carui agenda se afla teme care vizeaza politica europeana de aparare, subiecte economice referitoare la ocupare, crestere economica, competitivitate, domeniul digital, inovare si comert, migratie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, un mesaj cu prilejul deschiderii expo-conferintei Black Sea Defense ca nu intamplator in cadrul NATO a fost luata decizia ca Romania sa se implice in asigurarea securitatii cibernetice a Ucrainei, ci datorita pregatirii. Presedintele Romaniei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj in urma atentatului din Afganistan, soldat cu numerosi morti si raniti, printre care si opt militari romani, a informat Administratia...

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR) si comandant al fortelor SUA in Europa, generalul Curtis Scaparrotti, context in care a evidentiat necesitatea ca postura de descurajare si aparare a NATO pe Flancul Estic…

- "Eu stiu de la doamna prim-ministru ca il sustine in totalitate pe ministrul Toader si noi il sustinem. In functie de ce va anunta presedintele, daca mininistrul Toader intentioneaza sa intreprinda vreun demers, noi il vom sprijini", a declarat Liviu Dragnea, dupa ședința CEX al PSD. Intrebat…