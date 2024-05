Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, doi barbați inarmați au tras focuri de arma asupra casei din Bombay a lui Salman Khan. Deși lucrurile ar fi putut fi extrem de grave, nimeni nu a fost ranit, iar pagubele sunt doar de natura materiala. Atat celebrul actor de la Bollywood, cat și familia acestuia, se aflau acasa la…

- IN SFARȘIT… In ziua in care PSD-iștii vasluieni se adunau in sala de spectacole a Casei de Cultura pentru a alege președintele partidului și sa completeze celelalte funcții de conducere ramase libere, Dumitru Buzatu, in zeghe, lua drumul Iașului. Fostul șef al județului avea stabilita intalnire cu procurorii…

- Politia a fost alertata de medicii de la policlinica Casilino dupa ce femeia s-a prezentat la urgente cu o sangerare puternica, a carei cauza sustinea ca nu o poate explica.Dupa o examinare la sectia de ginecologie, medicii au stabilit ca sangerarea se datora unui avort sau unei nasteri premature. Pentru…

- In spiritul celebrarii Zilei Mondiale a Teatrului, Skepsis va invita miercuri, 27 martie 2024, ora 19.00, la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia la unul dintre cele mai incitante spectacole clasice din repertoriu: „Pretioasele ridicole”. Provocam publicul la o reintoarcere in Franta din timpul…

- O casa din Șanț a fost mistuita de flacari, noaptea trecuta. A ars acoperișul imobilului, precum și anexele gospodarești. Incendiul a izbucnit inainte de miezul nopții, cu flacarile luptandu-se pompierii militari de la stația Singeorz-Bai, precum și SVSU Șanț, localnici și chiar primarul comunei. Potrivit…

- Casa Naționala de Pensii vine cu un anunț trist pentru mulți pensionari, care vor fi nevoiți sa restituie banii primiți de la stat, daca sunt prinși cu nereguli, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Casa Naționala de Pensii a vorbit despre pensionarii care trebuie sa dea banii inapoi statului…

- Inspectoratul Teritorial de Munca – Maramureș a demarat o acțiune de conștientizare a angajatorilor din Targu Lapuș și localitațile invecinate cu privire la importanța negocierilor colective, in vederea asigurarii pacii sociale și a unui climat de munca favorabil performanței, loialitații personalului…

- Razboiul din Ucraina ne-a facut sa constientizam si mai bine ca, pe termen mediu si lung, este esentiala obtinerea unei independente energetice cat mai mari in cadrul pietei integrate europene, a declarat ministrul Energiei, in contextul marcarii a doi ani de la declansarea conflictului armat, potrivit…