Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei i-a primit astazi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii agreați al Statelor Unite ale Americii, al Republicii Turcia, al Republicii Slovacia și al Statelor Unite Mexicane, cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al SUA Kathleen Ann Kavalec, ambasadorul agreat al Turciei Ozgur Kivanc Altan, ambasadorul agreat al Slovaciei Peter Hatiar si pe ambasadorul agreat al Statelor Unite Mexicane Amparo Erendira Anguiano Rodriguez,…

- Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Ann Kavalec, isi prezinta marti scrisorile de acreditare.Diplomatul american a fost primit la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis.Amintim ca, Kathleen Ann Kavalec a ajuns in Romania joia trecuta, zi in care a fost primita…

- Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, recent nominalizata de președintele Biden, a fost primita de președintele Iohannis pentru a-i prezenta scrisorile de acreditare. Intalnirea dintre șeful statului roman și ambasadoarea SUA a avut loc marți, 14 februarie 2023, la Palatul Cotroceni. „Astazi…

- Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Ann Kavalec, isi prezinta astazi scrisorile de acreditare, potrivit Agerpres. Diplomatul american va fi primit la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Kathleen Ann Kavalec a ajuns in Romania joia trecuta, zi in care a fost…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit-o vineri, 27 ianuarie 2023, la Palatul Cotroceni, pe ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze, Catherine Colonna, aflata in vizita oficiala in Romania. Vizita ministrului francez are loc pe fondul unei intense coordonari romano-franceze…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il primește la Palatul Cotroceni, la ora 18.00, pe Președintele Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis, cu ocazia vizitei oficiale pe care oficialul o efectueaza in țara noastra.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l a primit marti, 29 noiembrie 2022, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Romania, in contextul participarii la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO si al aniversarii, anul acesta, a 25 de ani…