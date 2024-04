Investitiile de modernizare de la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda, analizate de presedintele Romaniei cu directorul General AIEA

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere cu directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi. Printre subiectele abordate in cadrul discuției au fost și siguranța și securitatea centralelor nucleare din Ucraina.

- Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a fost in Romania și a fost primit de inalții oficiali, inclusiv de catre președintele Klaus Iohannis. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și proiectul reactoarelor modulare mici (SMR). Acesta este noul trend in…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti la Palatul Cotroceni, pe directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, aflat in vizita oficiala in Romania. La intrevedere, seful statului a evidentiat rolul esential al AIEA in promovarea utilizarii pasnice…

- Comunicat de presa Intrevederea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu cu Directorul General al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut luni, 8 aprilie 2024, o intrevedere cu Directorul General al Agentiei Internationale…

- ”Ministrul afacerilor externe a subliniat importanta rolului AIEA in utilizarea tehnologiilor nucleare in scopuri pasnice in conditii de siguranta si securitate. In acest context, a evocat semnificatia Summit-ului dedicat energiei nucleare, desfasurat pe 21 martie, la Bruxelles. Totodata, oficialul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a avut luni o intrevedere cu directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, aflat in vizita in Romania.

- Ministrul Afacerilor Externe Luminita Odobescu a avut, luni, o intrevedere cu Directorul General al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, aflat in vizita in Romania. Cei doi au discutat despre atacurile succesive asupra centralei nucleare de la Zaporojie.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu Antonio Tajani, vicepresedinte al Consiliului de Ministri, ministru al Afacerilor Externe si Cooperarii internationale al Italiei, in marja Congresului PPE de la Bucuresti. La discutii, seful statului a accentual…