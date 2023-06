Guvernul kazah a anuntat ca doar doi oficiali vor reprezenta statul din Asia Centrala la forumul din acest an. Forumul din Sankt Petersburg, fosta capitala imperiala a Imperiului Rus, are loc din 1997 si este considerat de oficialii rusi drept raspunsul Moscovei la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia. Pana la invazia sa in Ucraina, Rusia a gazduit in mod regulat lideri mondiali si magnati ai mediului de afaceri la forumul economic de la Sankt Petersburg, dar oficialii occidentali si personalitatile din mediul de afaceri il evita acum. Anul trecut, Tokaev a fost in lumina reflectoarelor…