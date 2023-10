Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, ca in cadrul vizitei de stat pe care o efectueaza in Portugalia vor fi semnate doua memorandumuri de cooperare in domeniul energiei si in cel al investitiilor si comertului.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, ca in cadrul vizitei de stat pe…

- "In ceea ce priveste Europa, trebuie sa sprijinim, asa cum am facut-o dintotdeauna, dorinta Romaniei de a intra in spatiul Schengen, in acelasi fel in care, la nivel mondial, sprijinim si intrarea in OCDE", a spus Marcelo Rebelo de Sousa, la Palatul Belem, in cadrul declaratiilor comune sustinute cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul vizitei de stat din Portugalia, un mesaj legat de situația din Israel, țara care a fost atacata de valuri de rachete lansate din Fasia Gaza de Hamas, mișcarea islamista care controleaza regiunea.

- Președintele Romaniei va avea o intrevedere fața in fața cu omologul din Portugalia, sambata, urmate de o conferința de presa. Dupa o zi de pauza, șeful statului va avea luni discuții și cu premierul și președintele Adunarii Republicii.

- „Nu taxam darul de nunta sau banii de la botez, dar impozitam cu 70% averile ilicite”, a precizat premierul Marcel Ciolacu in plenul Parlamentului la ședința pentru asumarea raspunderii pentru adoptarea pachetului de masuri fiscale. Marți, Marcel Ciolacu și-a angajat raspunderea in plenul Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, marti, la baza militara de la Cincu, judetul Brasov, insotit de prim-ministrul Marelui Ducat al Luxemburgului, Xavier Bettel, care efectueaza o vizita la invitatia partii romane.

- „Contributia mea consta in faptul ca am venit aici si am atras atentia asupra acestor chestiuni”, a raspuns șeful statului, vineri, 1 septembrie, dupa vizita facuta alaturi de soția sa, Carmen Iohannis, in Delta Dunarii.Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat in cadrul conferinței de presa in ce…

- Celebrul artist de strada portughez Bordalo II a patruns in locatia din Lisabona unde papa Francisc va celebra o slujba saptamana viitoare si a intins un covor urias de bancnote supradimensionate de 500 de euro pentru a critica sumele cheltuite de stat pentru acest eveniment.