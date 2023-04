Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea trilaterala pe care o va gazdui Președintele Romaniei are ca obiectiv consolidarea sprijinului in toate domeniile pentru asigurarea rezilienței, a stabilitații și a securitații Republicii Moldova și pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova, transmite Administrația Prezidențiala.„Discuțiile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, luni, la Palatul Cotroceni, o reuniune trilaterala la care va participa impreuna cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz.

