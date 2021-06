Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa tarii gazda Brazilia va infrunta selectionata Venezuelei in partida de deschidere a turneului Copa America, programata in capitala Brasilia, in timp ce finala se va disputa pe legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro, a anuntat Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL),…

- Guvernul presedintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, a anuntat, luni seara, ca organizarea competitiei de fotbal Copa America in aceasta tara nu a fost inca confirmata, iar o decizie in acest sens va fi luata marti, in timp ce Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL) a anuntat ca Brazilia a fost…

- Columbia nu va mai gazdui meciurile turneului Copa America din acest an, din cauza protestelor violente din țara. Confederația Sudamericana de Fotbal a decis sa mute partidele intr-un alt stat.

- Dupa cum am mai informat, CS Ocna Mureș a caștigat cu 3-0, la „masa verde”, partida tur din barajul de menținere in Liga a 3-a cu CS Iernut, conform hotararii de miercuri a Comisiei de Disciplina și Etica din cadrul Federației Romane de Fotbal. Astfel, misiunea gruparii ocnamureșene de a se menține…

- Presedintele Confederatiei sporturilor olimpice germane (DOSB), Alfons Hoermann, se va apara, marti, in fata Comisiei de Etica impotriva acuzatiilor aduse conducerii DOSB prin intermediul unei scrisori anonime, relateaza DPA, potrivit Agerpres. ''Obiectivul nostru este sa raspundem la toate…

- Gigi Becali și clubul sau, FCSB, ar putea avea probleme din cauza declarațiilor facute de acesta la adresa FRF și a arbitrilor din Liga 1. Astfel, pe rolul ședinței din 5 mai a Comisiei de Disciplina și Etica din cadrul Federației Romane de Fotbal sunt dosare pe numele lui Gigi Becali și al clubului…