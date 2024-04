Stiri pe aceeasi tema

- Patronul clubului FCSB, Gigi Becali, a primit o sancțiune fara precedent din partea Comisiei de Disciplina a Federației Romane de Fotbal The post DECIZIE FARA PRECEDENT Gigi Becali, suspendat și amendat de Federația Romana de fotbal first appeared on Informatia Zilei .

- Suporterii steliști s-au revoltat in urma unui anunț oficial postat pe site-ul Federației Romane de Fotbal. Comisia de Disciplina s-a referit la clubul din Ghencea drept „CSA Steaua Armatei”. Pe masa Comisiei de Disciplina și Etica a Federației s-a aflat și un caz legat de meciul CSA Steaua - CS Tunari,…

- Comisia de Disciplina și Etica din cadrul Federației Romane de Fotbal a suspendat pentru o perioada de 10 luni și a amendat cu 100.000 lei un observator federal care, la un meci din Liga 3, ar fi incercat sa intermedieze o posibila mita pentru arbitrii respectivului joc. Sesizarea a fost facuta de catre…

- Comisia de Disciplina și Etica din cadrul Federației Romane de Fotbal a decis suspendarea pentru o perioada de 10 luni și amendarea cu 100.000 lei ai unui observator federal dambovițean. Vasile Dan a fost acuzat ca la un meci din Liga 3, ar fi incercat sa intermedieze o posibila mita pentru arbitrii…

- Foresta a mai facut un pas spre desființare in urma ultimei ședințe a Comisiei de Disciplina a Federației Romane de Fotbal, care a decis sa aplice o noua depunctare formației sucevene din cauza litigiului cu fostul antrenor Ionuț Moșteanu. Pe langa cele 4 puncte pierdute pe data de 7 februarie, ...