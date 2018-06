Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat joi ca starea de urgenta declarata in urma puciului esuat din 2016 ar putea fi ridicata dupa alegerile din 24 iunie. Intr-un interviu acordat televiziunii CNN Turk, preluate de Reuters, el a precizat ca problema va fi discutata dupa alegerile parlamentare si prezidentiale anticipate care vor avea loc luna aceasta. In acelasi interviu, Erdogan a amenintat ca Turcia va bombarda taberele militantilor kurzi din Qandil, Sinjar si Makhmur, in nordul Irakului, daca guvernul de la Bagdad nu curata zona de luptatori. Presedintele turc a afirmat ca loviturile…