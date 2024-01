Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ecuadorian Daniel Noboa a instituit marti in tara stare de „conflict armat intern” si a ordonat „neutralizarea” grupurilor criminale implicate in traficul de droguri, in a treia zi a unei crize de securitate fara precedent care a lasat in urma cel putin zece morti, conform unui prim bilant,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- A fost necesar „sa schimbam intreaga ecuație și nu doar sa avem o confruntare”, a declarat din Doha pentru The New York Times Khalil al-Hayya, membru al organismului de conducere de a declarat din Doha pentru The New York Times Khalil al-Hayya, membru al organismului de conducere de varf al Hamas.

- In fașia palestiniana Gaza, care este atacata de armata israeliana, au fost oprite comunicațiile celulare și internetul, a anunțat organizația neguvernamentala Sada Social cu sediul la Ramallah. Ambulanțele și medicii nu și-au mai putut coordona eforturile de salvare a raniților.

- Presedintele SUA, Joe Biden, si premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au convenit ca Fasia Gaza, aflata sub asediu, va avea parte de un „flux continuu“ cu ajutoare umanitare, a informat Casa Alba

- Organizația Hamas și Vladimir Putin vor fiecare sa „nimiceasca" democratii, a afirmat Joe Biden joi in discursul adresat natiunii, in cursul caruia a anuntat ca va cere Congresului american sa finanteze „urgent" ajutor pentru Israel si Ucraina