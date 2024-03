Stiri pe aceeasi tema

- Vom face tot ce e necesar pentru a ne asigura ca Rusia nu poate castiga razboiul pe care l-a declanșat in Ucraina, a declarat Emmanuel Macron. Președintele francez a mai susținut ca trimiterea de trupe occidentale pe frontul ucrainean nu ar trebui exclusa pe viitor și ca exista un „consens” al multor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a avertizat sambata pe omologul sau rus, Vladimir Putin, ca sprijinul Frantei pentru Ucraina nu va slabi si ca nu ar trebui sa se bazeze pe o oboseala in randul europenilor, relateaza AFP.

- Razboi in Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, ca este „o chestiune de viata si de moarte” pentru Rusia „ceea ce se intampla” in Ucraina, in timp ce Occidentul nu urmareste decat „sa-si imbunatateasca (pozitia) tactica”, relateaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 725. Retragerea armatei ucrainene din orasul Avdiivka este dovada "costului inactiunii" Congresului american, care blocheaza un ajutor militar suplimentar de 60 miliarde de dolari Kievului, a denuntat Casa Alba.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP. Potrivit acordului, Franta se angajeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca Ucraina a reusit sa aduca acasa 207 prizonieri de razboi, intr-un schimb cu Rusia.Mai multe surse indica faptul ca Ucraina i-a schimbat pentru 195 de prizonieri de razboi rusi, arata Monitorul Apararii, care citeaza Euromaidan, potrivit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, miercuri seara, o clarificare deplina asupra circumstanțelor prabușirii unui avion rusesc intr-o regiune de frontiera rusa și a acuzat Moscova ca „se joaca cu viețile prizonierilor de razboi ucraineni".„Este evident ca rușii se joaca cu viețile prizonierilor…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca industria de aparare a Ucrainei devine tot mai productiva si pregatita pentru un razboi modern, tehnologic, furnizand sute de mii de locuri de munca si avand potential pentru a deveni printre primele zece din lume.Zelenski a spus, in discursul…