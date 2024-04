Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele democrat al SUA, Joe Biden, a promulgat miercuri pachetul legislativ ce prevede un ajutor de 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel si Taiwan, adoptat de Congres dupa mai multe luni de dispute intre democrati si republicani, transmite Reuters. Primele noi livrari de echipamente…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat marti ca Statele Unite vor „incepe sa trimita arme si echipamente in Ucraina chiar din aceasta saptamana”, dupa ce Congresul a votat un ajutor mult asteptat pentru Kiev, noteaza AFP. „Voi semna acest proiect de lege si ma voi adresa poporului american de indata…

- TikTok a declarat ca va lupta in instanța impotriva oricarei interdicții sau vanzari forțate a operațiunilor aplicației in SUA, dupa ce Camera Reprezentanților a adoptat o lege care vizeaza platforma video virala, relateaza The Guardian. Viitorul companiei in SUA a fost pus și mai mult sub semnul intrebarii…

- Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a aprobat prin vot, sambata, proiectul de lege privind ajutorul de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina, amanat de mai multe saptamani. Decizia reprezinta un moment crucial pentru Ucraina, țara aflata intr-un moment extrem de dificil al razboiului…

- Presedintele american, Joe Biden, a salutat sambata adoptarea de catre Camera Reprezentantilor a unui pachet de ajutor crucial pentru Ucraina si Israel, la „intalnirea cu istoria”, relateaza AFP.

- Camera Reprezentantilor a SUA, controlata de republicani, a adoptat un proiect de lege care prevede alocari bugetare de 1.200 de miliarde de dolari pentru a mentine finantarea guvernului pana in septembrie, lasand Senatului, majoritar democrat, cateva ore pentru a actiona inainte de termenul limita…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Camerei Reprezentantilor sa aprobe "rapid" pachetul de ajutor pentru Ucraina adoptat marti de Senat, desi liderul republican din camera inferioara a Congresului a spus ca nu vrea sa-l examineze in forma actuala, potrivit AFP.

- Congresul Statelor Unite a facut, joi, un prim pas lent spre deblocarea ajutoarelor financiare cerute de presedintele Joe Biden la pachet pentru Ucraina si Israel, dar aprobarea finala a pachetului ramane incerta, parlamentarii apropiati fostului presedinte Donald Trump refuzand sa ofere vreun dolar…