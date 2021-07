Stiri pe aceeasi tema

- Semnatarii „Pactului pentru Educație Antreprenoriala”, Cristina Chiriac - Președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF și Franck Neel - Președintele Federației Naționale pentru...

- Tinerii din Romania care nu detin competentele necesare sau nu au studii de formare profesionala se confrunta cu bariere specifice in ceea ce priveste accesul pe piata muncii, a afirmat presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac, la o intalnire cu deputatul…

- Semnatarii „Pactului pentru Educație Antreprenoriala”, Cristina Chiriac – Președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF și Franck Neel – Președintele Federației Naționale pentru Petrol și Gaze – FPPG sunt invitații deputatului Harard Troch, membru al Parlamentului Austriei,…

- Deputatul Ana-Loredana Predescu a depus un proiect de lege care prevede dobandirea de competențe antreprenoriale și financiare de baza, pentru elevii din invațamantul profesional și tehnic, pe intreaga durata a anilor de studiu. Membru in Comisia pentru invațamant de la Camera Deputaților,…

- In Romania ar trebui sa existe stagii de practica si parteneriate cu antreprenorii, astfel incat la finalul unui stagiu de practica sa se poata dobandi niste competente, a afirmat Cristina Chiriac, presedinte Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), la o masa rotunda despre…

- In Romania ar trebui sa existe stagii de practica si parteneriate cu antreprenorii, astfel incat la finalul unui stagiu de practica sa se poata dobandi niste competente, a afirmat Cristina Chiriac, presedinte Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), la o masa rotunda despre…

- Mediul de afaceri a reclamat, in timpul dezbaterilor, birocratia excesiva, neadaptata noilor conditii si nevoia de digitalizare in sistemul public si iata ca, printr-un efort comun, se creioneaza un act normativ, care are ca principal scop tocmai aceste deziderate, a afirmat Cristina Chiriac, presedinte…