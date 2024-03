Stiri pe aceeasi tema

- O noua sedinta a coalitiei va avea loc duminica, pentru finalizarea listei comune PSD-PNL la alegerile europarlamentare, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, afandu-se in carti sa deschida lista celor doua partide, au precizat surse politice. In carți se afla și Luminița…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, despre femeia care va deschide lista PSD-PNL la europarlamentare ca liberalii nu au vorbit despre acest lucru. ”Cred ca altcineva a lansat public acest profil de candidat pe locul intai”, a precizat liberalul, aratand ca cele doua partide in curand vor anunta…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a profitat de faptul ca liberalii organizeaza la București Congresul PPE și a avut o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ciuca a insistat foarte tare asupra integrarii depline a Romaniei in spațiul Schengen. Aceste negocieri vin in contextul…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectueaza o noua vizita, in Romania – a doua in 2024 – și ii invita la o discuție pe cetațenii moldoveni stabiliți țara noastra. Anunțul a fost facut chiar de președinta Maia Sandu pe rețelele de socializare. Șefa statului precizeaza ca, in urmatoarele…

- Surse politice au dezvaluit ca un independent ar putea deschide lista comuna de candidați pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024, iar printre variantele vehiculate se numara Ramona Chiriac, care a fost anterior ofertata de PSD și a refuzat, dar

- Coaliția de guvernare, PSD – PNL, pregatește o lista comuna de candidați pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024. O ședința a liderilor Coaliției, in care urma sa se aprobe lista comuna, era inițial programata sa se desfașoare in ziua de luni, 26 februarie, insa a fost amanata. Reuniunea ar…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca propune ca lista pentru alegerile europarlamentare sa fie deschisa de o femeie care sa nu fie membra a PSD sau a PNL. “Propunerea mea este ca lista de europarlamentare sa fie deschisa de catre o femeie independenta de cele doua partide”,…

- Polul dreptei a imparțit locurile pentru europarlamentare: Cine deschide lista (surse)Liderii USR, PMP si Forta Dreptei au ajuns la un acord de principiu pentru lista care va reprezenta Polul dreptei la alegerile europarlamentare, sustin surse politice pentru News.ro. Dan Barna va deschide lista…