- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a anuntat, luni, ca lista comuna PSD – PNL la europarlamentare va fi deschisa de Ramona Chiriac, sefa Reprezentantiei Comisiei Europene in Romania. „In schimb, vestea buna este ca avem un candidat care deschide lista de europarlamentare, pe doamna…

- Liderii coalitiei de guvernare au decis ca actuala sefa a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, sa deschida lista de candidati la alegerile europarlamentare din partea aliantei PSD – PNL. Printre candidații PSD la europarlamentare se afla Mihai Tudose, Victor Negrescu, Simona…

