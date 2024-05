Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ceh Petr Pavel a fost transportat la un spital din Praga dupa ce a suferit joi "un accident minor in timp ce conducea motocicleta", a informat biroul sau, intr-un comunicat de presa, informeaza agentiile de presa internationale."Presedintele a fost ranit in timp ce se afla pe motocicleta.…

- Presedintele ceh Petr Pavel, in varsta de 62 de ani, a fost spitalizat in urma unui accident de motocicleta. El a fost ranit, dar nu este grav, a anuntat joi biroul sau, relateaza agentia CTK, potrivit News.ro. „Presedintele a fost ranit in timp ce se afla pe motocicleta”, a declarat biroul lui Pavel…

- Președintele Cehiei, Petr Pavel, in varsta de 62 de ani, a fost spitalizat in urma accidentului, insa nu a suferit rani grave, a transmis joi, 23 mai, biroul sau, a relatat agenția de presa ceha CTK, citata de News.ro.„Presedintele a fost ranit in timp ce se afla pe motocicleta. Ranile nu sunt grave,…

- Presedintele ceh Petr Pavel, in varsta de 62 de ani, a fost ranit si spitalizat in urma unui accident de motocicleta, dar nu este grav, a anuntat joi biroul sau, relateaza agentia CTK, potrivit News.ro.

- Administrația Președinției Cehe a comunicat ca este necesara ținerea sub observație pentru o scurta perioada de timp, a starii de sanatate a președintelui Petr Pavel. Președintele ceh va sta in aceasta perioada la Spitalul Militar Central din Praga.

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului, a reieșit ca motocicleta condusa de un tanar de 30 de ani, din Vadu Pașii, pe direcția Brașov catre Buzau, a pierdut controlul asupra direcției,imprejurare in care s-a rasturnat. Accidentul s-a soldat cu ranirea motociclistului, acesta fiind preluat de ambulanța…

- Rusia va face rau Europei si nu se va multumi sa ia doar o parte din Ucraina, a avertizat presedintele ceh Petr Pavel intr-un interviu acordat ziarului austriac Die Presse. El crede, de asemenea, ca Europa se afla la inceputul unei confruntari mai lungi cu Rusia, dar aceasta nu trebuie sa fie neaparat…

- Un adolescent de 17 ani, aflat pe un motor, a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in Viișoara, pe DN 17. Tanarul rula dinspre Viișoara spre Bistrița, si s-a ciocnit cu o mașina care venea din sens opus si care a virat stanga, vrand sa intre intr-o curte. Tanarul a fost preluat conștient,…