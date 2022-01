Stiri pe aceeasi tema

- Medicii presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, internat luni de urgenta intr-un spital din Sao Paulo in urma unei suspiciuni de ocluzie intestinala, au anuntat marti ca el nu va fi operat, dar ramane spitalizat pentru o durata inca nedeterminata, relateaza AFP. Presedintele in varsta de 66…

- Medicii presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, care a fost internat de urgenta ieri, intr-un spital din Sao Paulo, in urma unei ocluzii intestinale, au anuntat ca acesta nu va fi operat, dar ca va ramane spitalizat pentru o durata inca nedeterminata, a informat Agerpres . Presedintele Bolsonaro, in…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost transportat de urgența la spital cu un blocaj intestinal. Oficialul a inceput sa se simta rau in timpul unei vacanțe in Santa Catarina. Președintele a postat pe Twitter o fotografie de pe patul sau de spital, spunand ca medicii au introdus o sonda nazogastrica…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro, in varsta de 66 de ani, a fost spitalizat de urgenta, luni, la Sao Paulo, din cauza unei probabile noi ocluzii intentistanle, care-i intrerupe concediul in sudul tarii, potrivit TV Globo, relateaza AFP. Jair Bolsonaro a fost operat in sase randuri la abdomen, din…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost internat in spital in dimineața zilei de luni, dupa ce s-a plans din nou de dureri abdominale, relateaza Reuters . Conform medicului sau, Bolsonaro este examinat pentru a se determina daca va fi nevoie sa fie operat din nou. Televiziunea braziliana Globo…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro, in varsta de 66 de ani, a fost spitalizat de urgenta, luni, la Sao Paulo, din cauza unei probabile noi ocluzii intentistanle, care-i intrerupe concediul in sudul tarii, potrivit TV Globo, relateaza AFP

- Senatul brazilian a votat sa recomande punerea sub acuzare a președintelui Jair Bolsonaro din cauza gestionarii dezastruoase a pandemiei de COVID-19, anunța BBC.O comisiei a Senatului din Brazilia a adoptat prin vot un raport care recomanda punerea sub acuzare a lui Bolsonaro pentru mai multe…

- 18 copii cu varste intre 3 și 10 ani s-au intoxicat cu clor dupa ce au inotat in bazinul clubului Rapid. La cateva ore dupa ce au intrat in apa, ei au acuzat iritații pe piele, tuse și insuficiența respiratorie. Aduși de urgența la spital, pacienții au avut nevoie de suplimentare cu oxigen. Incidentul…