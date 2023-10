Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak a dezmintit, duminica, vreo intentie a guvernului sau de a trimite instructori militari in Ucraina. Reacția vine dupa o declaratie a ministrului sau al Apararii care a sugerat ca instructori militari britanici ar urma sa pregateasca trupele Kievului direct pe teritoriul…

- Incapacitatea Moscovei de a opri cea mai noua rabufnire de violența a Azerbaidjanului demonstreaza ca puterea ei se disipeaza. Nu numai in Ucraina se intampla ca visul lui Vladimir Putin de a reface mareția imperiala a Rusiei sa se naruie chiar sub ochii lui. Violența de saptamana aceasta din Nagorno-Karabah,…

- Apple trebuie sa opreasca vanzarile modelului iPhone 12 in Franta din cauza nivelurilor de radiatii peste pragul admis, a declarat ministrul junior pentru economie digitala al Frantei, pentru ziarul Le Parisien, intr-un interviu publicat marti, transmite Reuters.Autoritatea de supraveghere a radiatiilor…

- Traficul de metamfetamina in Afganistan si tarile din regiune este in crestere, semnaleaza Oficiul ONU pentru droguri si criminalitate (UNODC) intr-un raport publicat duminica, citat de dpa si Reuters.Datele ONU arata o crestere de aproape 12 ori a capturilor de metamfetamina in perioada 2017-2021,…

- Comitetul Olimpic din Afganistan a anuntat ca va trimite 17 sportive pentru a concura in trei discipline la Jocurile Asiatice din China, din aceasta luna, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Sportul feminin in Afganistan a fost spulberat de cand talibanii au preluat controlul asupra unui guvern sustinut…

- Premierul Estoniei, Kaja Kallas, s-a confruntat vineri cu presiuni pentru a demisiona, dupa ce au aparut informatii potrivit carora sotul ei detine o parte din actiunile unei companii care si-a mentinut operatiunile in Rusia de cand Moscova a invadat Ucraina, relateaza Reuters. Doua ziare estoniene…

- Capacitatile de stocare a gazelor naturale din UE sunt deja pline in proportie de 90%, cu mult inaintea termenului limita stabilit pentru a se ajunge la acest nivel - 1 noiembrie - a anuntat vineri Comisia Europeana, transmit Reuters si Bloomberg, conform Agerpres.„O sa fim in siguranța la iarna.…

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari, relateaza Reuters si EFE, citate de Agerpres. Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare,…