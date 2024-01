Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a afirmat, vineri, ca nu se considera vinovat in niciun fel in cazul incendiului de la Ferma Dacilor, din judetul Prahova, potrivit AgerpresEl a fost intrebat de jurnalisti cum raspunde intrebarilor din spatiul…

- Un incendiu puternic, izbucnit la data de 26 decembrie 2023, la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova, avea sa ucida opt persoane fara nicio vina. Complexul care funcționa fara autoritate, a adus la pierderea a opt suflete, dar și la pagube materiale greu de imaginat.…

- Șeful ISU Prahova, Nicolae Tudoroiu, și-a dat demisia in urma incendiului de la Ferma Dacilor, din județul Prahova. Demisia sa vine la nici 24 de ore de la demiterea șefului Inspectiei de Prevenire din cadrul ISU Prahova.

- Președintele ANPC, Horia Constantinescu, recunoaște ca era prieten cu patronul pensiunii de la Tohani și ca i-a laudat produsele alimentare, susținand ca nu știa ca aceasta pensiune funcționeaza fara autorizație ISU. Este vorba de pensiunea Ferma Dacilor, aflata in apropiere de Mizil (județul Prahova).…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a scris miercuri dimineața pe Facebook ca „de la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi”, referindu-se la faptul ca a promovat pe rețeaua…

- Douazeci si sase de persoane se aflau in pensiunea „Ferma Dacilor” din satul Tohani, județul Prahova, in momentul in care aceasta a luat foc. Potrivit autoritaților, acolo avea loc o petrecere privata, la care participa „mult tineret”. Un barbat care a murit, in timp ce incerca sa isi salveze doi dintre…

- Cazul incendiului de la pensiunea Ferma Dacilor, din Tohani, este preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova. S-a deschid un dosar in care sunt cercetate infractiuni de distrugere si ucidere din culpa. Șase victime carbonizate (cinci adulti si un copil) au fost gasite pana la acest moment.…

- Pensiunea din Tohani, județul Prahova, unde a izbucnit marți un incendiu in care au murit un adult și un copil, nu are autorizație de securitate la incendiu, potrivit ISU Prahova.Potrivit ISU Prahova, pensiunea unde a izbucnit incendiul nu are autorizație de securitate la incendiu., conform Mediafax.…