- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, duminica seara, la Digi24, ca sistemul de sanatate din Romania are doua viteze: pe de-o parte sunt medicii care vin de acasa, din timpul lor liber pentru a salva vieti, iar pe de alta parte sunt medicii care refuza sa-și consulte pacientii. Rafila spune…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ( CNAS ) anunta ca a infiintat o comisie pentru dialog cu pacientii . Comisia pentru Dialog Permanent cu Pacientii, un forum de colaborare permanenta intre CNAS si asociatiile de pacienti din Romania, va functiona incepand de joi la Casa Nationala de Asigurari…

- Aproximativ 90% dintre pacientii cu boli rare sunt inca nediagnosticati, a declarat, joi, presedintele Aliantei Nationale pentru Boli Rare Romania, Dorica Dan, in cadrul unui webinar privind registrele de pacienti, organizat in cadrul unui proiect initiat de ANBRR si Asociatia Romana de Cancere Rare.…

- Ordonanta fiscala va reduce salariile medicilor si asistenților. Problema pragului de 10.000 de lei afecteaza 25% din personal Salariile mai mari din Sanatate ar pute scadea. Sindicaliștii atrag atenția ca ordonanța de urgența privind unele masuri fiscal-bugetare va conduce la eliminarea drepturilor…

- Una din promisiunile PSD-PNL din actualul Program de guvernare ține de construcția de locuințe. In acest an și in 2024 ar urma sa fie construite locuințe pentru tineri, specialiști in sanatate, in invațamant și alte categorii socioprofesionale precum și pentru persoanele aparținand grupurilor vulnerabile.…

- Screening-ul pentru nou-nascuți se face, la nivelul Romaniei, doar pentru trei boli rare, deși in lume exista peste 6000 de afecțiuni rare diferite. Romania este una dintre țarile europene cu cel mai redus screening neonatal pentru boli rare. Italia are program de screening neonatal pentru 48 de astfel…

- Extinderea screening-ului neonatal pentru mai multe boli rare este o necesitate in Romania, deoarece diagnosticarea timpurie poate preveni apariția simptomelor sau poate intarzia progresia bolilor. In Romania se face, in acest moment, screening neonatal la nivel național doar pentru trei boli rare,…

- Ministerul Sanatații a anunțat noul plan anti-cancer in urma cu o saptamana, explicand ca primul proiect nu ar fi fost facut de specialiști și nu putea fi implementat, fiind fara norme de aplicare.Alexandru Rafila promite acum ca noua strategie naționala ofera acces la tratament și servicii medicale…