Președintele AEP, infectat cu COVID-19, a cerut urna mobilă pentru votul la parlamentare Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, a transmis solicitare pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, in conditiile in care acesta este infectat cu SARS-CoV-2, informeaza, sambata seara, Directia de comunicare a institutiei. Potrivit unui comunicat de presa al AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica a transmis Biroului electoral al sectiei de votare nr. 334 din Bucuresti cererea pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale (mobile), insotita de documentele care atesta imposibilitatea de a se deplasa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, a transmis solicitare pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, in conditiile in care acesta este infectat cu SARS-CoV-2, informeaza, sambata seara, Directia de comunicare a institutiei.…

- Deputatul USR Iulian Bulai a anunțat ca s-a infectat cu coronavirus și ca va vota cu urna mobila la alegerile parlamentare care vor avea loc duminica, 6 decembrie. “Uneori, de ziua ta primesti si ‘cadouri’ pe care nu ti le-ai dori. Un test pozitiv de COVID-19, de exemplu. Am stiut cu totii mereu ca…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca vine in sprijinul alegatorilor romani si pune la dispozitia acestora un clip video pe tema exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. Materialul video privind exercitarea dreptului de vot a alegatorilor romani…

- Constantin-Florin Mitulețu-Buica, președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), face primele declarații dupa ce a fost infectat cu COVID-19 și explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cum pot alegatorii aflați in izolare sau in carantina sa voteze la alegerile parlamentare de duminica. Principalele…

- Biroul Electoral Central a modificat vineri decizia din 27 octombrie privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, facand precizari in cazul alegatorilor aflati in carantina sau izolare la domiciliu. Potrivit BEC, cetateanul cu drept de vot aflat in carantina la…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat miercuri seara ca s-a infectat cu coronavirus. Este al doilea membru al Guvernului Orban care a contactat boala, dupa ce, la inceputul saptamanii și ministrul Economiei, Virgil Popescu, fusese depistat pozitiv cu Covid-19. “In urma unor analize periodice…

- Andi Moisescu, vedeta Pro TV, a anunțat ca s-a infectat cu Sars-COV-2, dupa ce a ieșit pozitiv la ultimul test, realizat inaintea filmarilor pentru noul sezon de emisiuni #unusiunu. Anunțul a fost facut pe site-ul Pro TV , care a aratat și ca Andi nu s-a mai alaturat echipei de filmare inaintea startului…

- Direcția de Sanatate Publica Ialomița a demarat luni, 7 septembrie a.c., o ancheta epidemiologica la Poliția Orașului Țandarei. Decizia a fost adoptata dupa ce in cadrul instituției au fost confirmate doua cazuri de COVID-19. Este vorba despre comandantul Poliției Țandarei și un subordonat al acestuia,…